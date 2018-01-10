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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gençler’de Aydın tamam

    Gençler’de Aydın tamam
    İKİNCİ yarıda düşme hattından kurtulmak isteyen , Antalyaspor'da forma giyen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 29 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 9 maçta 1 gol kaydetti
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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