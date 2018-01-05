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    05 Ocak 2018, Cuma
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    , yarın ile karşılaşacak

    Gençlerbirliği, yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak

    ekiplerinden , devre arası kampında ilk hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden ile karşılaşacak.

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da kampta bulunan başkent ekibi, sezonun 2. yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, ayak tenisiyle çalışmayı tamamladı.

    Kırmızı-siyahlılar, yarın kamp yaptıkları otelin sahasında saat 17.00'de ile karşı karşıya gelecek.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:52
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