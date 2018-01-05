Gençlerbirliği, yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası kampında ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaşacak.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da kampta bulunan başkent ekibi, sezonun 2. yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, ayak tenisiyle çalışmayı tamamladı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın kamp yaptıkları otelin sahasında saat 17.00'de Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:52
-
‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
-
3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
-
Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
Gençlerbirliği, yarın Eskişehirspor ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.