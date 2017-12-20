 Gençler’de 4 eksik – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Gençler’de 4 eksik

    Gençler’de 4 eksik
    Ligde ateş hattından kurtulamayan G.Birliği, Bursa deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılarda Scekic takımdan ayrı koşu yaparken, Halil İbrahim ve Claro takımdan ayrı fizyoterapistle çalıştı. Tedavileri süren Serdar Özkan'ın yanı sıra hafif ağrıları bulunan Hopf, Manu ve Paraiba ise idmana katılmadı.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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