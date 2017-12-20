Gençler’de 4 eksik

Ligde ateş hattından kurtulamayan G.Birliği, Bursa deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılarda Scekic takımdan ayrı koşu yaparken, Halil İbrahim ve Claro takımdan ayrı fizyoterapistle çalıştı. Tedavileri süren Serdar Özkan'ın yanı sıra hafif ağrıları bulunan Hopf, Manu ve Paraiba ise idmana katılmadı.