Gençlerbirliği, Kasımpaşa mücadelesine hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat sürdü. İdmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Marko Milinkovic, Luccas Claro ve Halil İbrahim Pehlivan, fizyoterapist eşliğinde idman yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ardından tesiste kampa girdi.
Gençlerbirliği ile Kasımpaşa'nın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı maç, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı, Bülent Yıldırım yönetecek
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:04
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 25
Yorum
TS60 The Guardian da sizin gidişatınızı takip ediyordu:)
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 6
Yorum
basın matematik biliyor mu persie gönderilmezse elmas da oynayamıyor. persie gönderilid, elmas da kiralik verilirse, fernandao da satılırsa anca 2 oyuncu alınır.
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 5
Yorum
TARFATAR KULUP İFLAS HALİNDEYKEN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYAN ESKİ YÖNETİCİLER ŞİMDİ ,TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ORTALIĞI TOZ DUMAN EDİYORLAR,HAINLER
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