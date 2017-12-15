 Gençlerbirliği, Kasımpaşa mücadelesine hazır – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Kasımpaşa mücadelesine hazır

    Gençlerbirliği, Kasımpaşa mücadelesine hazır

    , Süper Lig'in 16. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat sürdü. İdmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

    Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Marko Milinkovic, Luccas Claro ve Halil İbrahim Pehlivan, fizyoterapist eşliğinde idman yaptı.

    Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ardından tesiste kampa girdi.

    ile Kasımpaşa'nın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı maç, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı, Bülent Yıldırım yönetecek

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği, Kasımpaşa mücadelesine hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN