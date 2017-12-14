Genlerbirliği’nde istifa depremi

Divan Kurulu üyeleri, “Bu yönetim anlayışına ortak olmak istemiyoruz” diyerek istifa etti

Duayen Başkanları İlhan Cavcav'ın vefatının ardından kötü günler geçirmeye başlayan Gençlerbirliği'nde ardı ardında gelen istifalar, yönetimde adeta deprem etkisi yaşattı. Kulüpte saygınlığı bulunan pek çok isim Murat Cavcav'ın karşısına geçti.

Duayen Başkanları İlhan Cavcav'ın vefatının ardından kulüp başkanlığına oğlu Murat Cavcav'ın geçtiği Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde arka arakaya gelen istifalar kulüp yönetiminde adeta deprem etkisi yaptı. Bir süre önce yönetim kurulunda yaşanan istifalar bu kez de Divan Kurulu'na sıçradı. Daha önce kulüp yönetiminde asbaşkan, genel sekreter, sayman ve basın sözcülüğü görevlerini yürüten Arda Çakmak, Sinan Gürsoy, Hıfzı Kuruşa ve Hakan Kaynar, "Kulübün içten içe çürütülmesine şahit olmak" istemediklerini belirterek istifa etmişlerdi. Bugün ise Gençlerbirliği Kulübü Divan Üyeleri'nden 7 isim daha istifa ettiğini açıkladı.



Murat Cavcav'ın Divan Kurulu'nu bilgilendirmediği ve toplantılara katılmadığı bildirildi

Gençlerbirliği Divan Kurulu Üyeleri M.Akşit Özkural, Ozan Güler, Nevzat Akçaoğlu, Turgay Demirer, Necdet Özkazancı, Tanıl Bora ve Doğan Akpınar bu akşam yapılan toplantıda istifa dilekçelerini Kurul Başkanı Hasan Şengel'e verdi.

Dilekçede, "Divan Kurulu'nda yer almak Gençlerbirliği'ne gönül veren herkes için bir gurur kaynağıdır" denilerek, Yönetim Kurulu ve Kulüp Başkanı Murat Cavcav'ın, tüzük hükümleri gereği Divan Kurulu'nu bilgilendirmediği, doğal üyesi sayıldığı halde toplantılara katılmadığı bildirildi.

Dilekçede istifaların gerekçeleri şöyle sıralandı:

"Onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın kaybından sonra, çetin geçeceği belli olan geçiş dönemini kazasız atlatmak için, bütün Gençlerbirliklilerin katkısına, tam anlamıyla ortak akla ihtiyacımız olacaktı. Bugün kulübümüzün, her zamankinden fazla istişareye, ortak akla, yapıcı tartışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğunu düşünüyoruz. Sadece camiada değil, futbol kamuoyunda da şaşkınlıkla karşılanan ani teknik direktör değişiklikleri; başarısız bulunarak görevine son verilmesinden iki ay sonra tekrar geri getirilen teknik direktörün sürekli agresif bir dille yaptığı açıklamalarla Gençlerbirliği imajına zarar vermesi, bütün Gençlerbirlikliler için izaha muhtaç olan rahatsızlık verici gelişmelerdir. Oysa, tam bu gibi konularda istişare katkısı olması gereken Divan Kurulu, bu görevi yapmamakta, dahası, görülen o ki kendisinden böyle bir görev, böyle bir katkı beklenmemektedir."



"Mehmet Soylu'ya yapılanlara sessiz kalınması Gençlerbirliği kültürüne yakışmıyor"

Gençlerbirliği'nin sevilen taraftarlarından ve kulüp üyelerinden Mehmet Soylu'ya Antalyaspor deplasmanı dönüşünde yapılan çirkin saldırıya kulüpten ses çıkarılmamasının da Gençlerbirliği kültürüne yakışmayan bir tutum olduğu belirtildi.



Cavcav, Genel Kurul'a gitmek zorunda bırakılabilir

"Bu yönetim anlayışına ortak olmamak" gerekçesiyle istifa eden kurul üyelerinin her biri Gençlerbirliği camiası açısından önemli isimler. Gençlerbirliği tarihini kaleme alan Tanıl Bora gibi Necdet Özkazancı ve Ozan Güler tribünlerin tanınan simalarından. Doğan Akpınar Taraftarlar Derneğinin eski Başkanı, şu anda bir sivil toplum örgütünde yöneticilik yapan Akşit Özkural ise eski futbolcu Serçe Münir'in oğlu. Önce yönetim sonra divan kurulunda yaşanan istifaların devam edebileceği iddialar arasında. Daha önce yönetim kurulunda yaşanan istifalardan sonra yedek üyelerle yola devam eden Murat Cavcav'ın ilerleyen dönemde yeni istifalarla Genel Kurula mecbur bırakılması da olasılıklar arasında olduğu öğrenildi.



