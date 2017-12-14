Gençlerbirliği, hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile 16 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 90 dakika sürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kars 36 Spor'a karşı uzun süre sahada kalan futbolcuların koştuğu antrenmana diğer futbolcular, koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. İdman, gol çalışması ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Marko Milinkovic, Luccas Claro ve Halil İbrahim Pehlivan, fizyoterapist eşliğinde idman yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.