Gençlerbirliği, hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile 16 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile 16 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 90 dakika sürdü. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kars 36 Spor'a karşı uzun süre sahada kalan futbolcuların koştuğu antrenmana diğer futbolcular, koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. İdman, gol çalışması ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Marko Milinkovic, Luccas Claro ve Halil İbrahim Pehlivan, fizyoterapist eşliğinde idman yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:47
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 9
Yorum
bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 5
Yorum
Taraftar İkinci golde de Gökhan İnler in yaptığı faulü vermedi ve golü yedik. İlk 2 gole doğrudan katkı yaptı.
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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