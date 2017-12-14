 Ahmet Çalık dönüyor – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ahmet Çalık dönüyor

    Ahmet Çalık dönüyor
    G.BİRLİĞİ geçtiğimiz sezonun Galatasaray'a sattığı Ahmet Çalık için harekete geçti. Sarı- kırmızılılarda şans bulamayan 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı planlayan Başkent ekibi, teklif götürmeye hazırlanıyor.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ahmet Çalık dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN