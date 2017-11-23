11 yıl sonra gelen mutluluk

Yıldırım Mert Çetin, futbola 9 yaşında kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında başladığını belirterek, "11 senedir bu kulüpteyim, her zaman bugün için hazırlandım. Çok şükür forma şansı buldum, elimden geldiğince de mücadele edip takımım için iyi performans göstermeye çalıştım." diye konuştu.

A takım forması giydiği ilk maçta galibiyet yaşayamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Yıldırım Mert, "Benim için çok özel bir gündü. Sahaya gelirken, soyunma odasında, maça çıkarken yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatamam. Karşılaşmadan da galip ayrılabilseydik mutluluğum katlanacaktı ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Mert, başkent ekibinde yeniden göreve başlayan teknik direktör Ümit Özat'ın gözüne girmek için çok çalışması gerektiğini dile getirdi.



- "İyi olan kazansın"

Yıldırım Mert, Süper Lig'in 13. haftasında başkentin diğer ekibi Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İyi olan kazansın." diye konuştu.

Ankara'yı temsil eden iki ekibin de karşılaşmaya sıralamadaki durumları gereği önem verdiğini belirten Yıldırım Mert, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Osmanlıspor da en az bizim kadar bu maça önem veriyor çünkü iki takımın da durumu kritik. Gençlerbirliği olarak bizim kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. İki takım da kazanmak için mücadele edecek ve sahada her şeyini verecek ama biz daha çok çalışıp, daha çok mücadele edip kazanan taraf olmak istiyoruz."