Gençlerbirliği'nde tatsız idman
Kayserispor mağlubiyetinden sonra Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın görevden alınmasının ardından sabah yapılan çalışmada futbolcuların morali bozuk olduğu gözlendi.
Öte yandan Gençlerbirliği yönetiminin yeni hoca konusunda arayışlara geçtiği belirtilirken, Christoph Daum, Ersun Yanal, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Ümit Özat, Prosinecki ve Cihat Aslan'ın adı geçtiği öğrenildi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:25
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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