 Gençlerbirliği'nde tatsız idman – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gençlerbirliği'nde tatsız idman

    Gençlerbirliği'nde tatsız idman

    Kayserispor mağlubiyetinden sonra Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın görevden alınmasının ardından sabah yapılan çalışmada futbolcuların morali bozuk olduğu gözlendi.

    Dün gece Başkan tarafından mazeret bildirilmeden görevden alınan Mesut Bakkal, futbolcular ile vedalaştı. Teknik direktör arayışlarının başladığı Başkent ekibinde, sabah yapılan çalışmaya U21 Antrenörü Veyis Kanber çıktı. Bu hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek olan Gençlerbirliğin'de futbolcuların moralinin bozuk olduğu gözlenirken, Kayserispor maçında oynayan futbolcular düz koşu, oynamayanlar ise top çalışması yaptı.

    Öte yandan Gençlerbirliği yönetiminin yeni hoca konusunda arayışlara geçtiği belirtilirken, Christoph Daum, Ersun Yanal, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Ümit Özat, Prosinecki ve Cihat Aslan'ın adı geçtiği öğrenildi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:25
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