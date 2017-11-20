 Christoph Daum dönüyor! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    dönüyor!

    Christoph Daum dönüyor!

    Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Alman teknik adam , Türkiye'ye dönüyor...

    Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve olaylı şekilde görevine son verilen Daum'un çok kısa bir süre içerisinde tekrar Süper Lig'de boy göstereceği iddia edildi.

    Fenerbahçe (2) ve Beşiktaş (1) kariyerine toplam 3 şampiyonluk sığdıran Alman teknik adamın Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde ilk hedef olduğu öne sürüldü.

    Yöneticilerin, Daum'la telefonda ilk konuşmayı yaptığı yarın ise daha detaylı bir şekilde telekonferans gerçekleştirileceği öğrenildi. Romanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra zaman zaman Almanya'da dinlenen, çoğunlukla ise İspanya'nın Mallorca kentine giden Daum'la yurtdışında görüşüleceği ve Daum'un, yapılan ilk telefon görüşmesinde teklife sıcak yaklaştığı da iddia edildi. Telekonferans ile yapılacak görüşmede genel şartlarda uzlaşma sağlanması halinde, İspanya'da yüz yüze görüşmenin gerçekleşeceği ifade edildi.

    Başkent ekibi, bu sezon takımı emanet edeceği 3. teknik adam (Ümit Özat-Mesut Bakkal) konusunda oldukça titiz davranıp hata yapmak istemiyor. Bu nedenle hem Türkiye'yi tanıyan hem de fazlaca yıpranmış yerli teknik adamlardan uzak durmaya çalışan kırmızı-siyahlı ekibin ikinci adayı da tanıdık bir isim. O teknik direktör ise Robert Prosinecki... Daha önce Kayserispor'la başarılı işler yapan Hırvat teknik adamla da ilk temas sağlandı. Daum'la yapılacak görüşmelerde önemli bir mesafe kat edilemezse, Robert Prosinecki ile el sıkışılmaya çalışılacağı öğrenildi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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