 Süper Lig'de flaş ayrılık! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Süper Lig'de flaş ayrılık!

    Süper Lig'de flaş ayrılık!

    Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

    Gençlerbirliği, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.

    Kulüp başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, Mesut Bakkal ile yollarının ayrıldığını belirterek, "Karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Kendisine emeği için teşekkür ediyorum. Zaman kaybetme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

    Kırmızı-siyahlı takım, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat'ın görevine 3. haftanın ardından son verip, Bakkal ile anlaşmıştı.

    Bakkal, 9 maç süren Gençlerbirliği'ndeki 4. döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

    Gençlerbirliği, 12. hafta sonunda topladığı 8 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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