 Gençler'de, Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gençler'de, Kayserispor maçı hazırlıkları

    Gençler'de, Kayserispor maçı hazırlıkları

    Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, günü koşuyla tamamladı. Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:36
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