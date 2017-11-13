Gençler'de, Kayserispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, günü koşuyla tamamladı. Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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1 yıl daha kalayım
Toplam 12
Yorum
kalanlar gidenler adam bir cikar sahaya takir takir golleri atar herkes mahcup olur sonra. Bence de kalsin aykut hoca ve baskan da kesin kalsin gerisi gitsin
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Toplam 1
Yorum
metin gelmesin zaten.
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Toplam 9
Yorum
han bak yaa 2 yıl sonra yabancı ayarı yapılacak yerli diye boştan para harcanak yine dursun elinde geliştir ver kiraya
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