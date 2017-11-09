 Gençlerbirliği’nde Serdar şoku – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gençlerbirliği’nde Serdar şoku

    Gençlerbirliği’nde Serdar şoku
    G.BİRLİĞİ'NDE G.Saray maçında 43. dakikada sakatlanan ve sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan Serdar Özkan'dan kötü haber geldi. 30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın çekilen MR'ında sol üst adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Başkent ekibinde ligde 8 maçta 2 gol, 1 asist yapan Serdar'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği’nde Serdar şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.