Gençlerbirliği'ne Serdar Özkan şoku
Gençlerbirliği'nin Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan Serdar Özkan'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulübün doktoru Gürhan Dönmez, yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 43. dakikasında sakatlanan ve sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan Serdar Özkan'ın çekilen MR sonuçlarında "sol üst adalesinde ikinci derece yırtık" tespit edildiğini belirtti. Dönmez, Serdar'ın tedavisi nedeniyle takımla çalışamayacağını ve bu sürecin 6 haftayı bulabileceğini kaydetti.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:59
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 6
Yorum
doğru H.Ali,M.Topal,Ozan,Fernandao,Kameni,Van persi bu takımın engelleri. bir takım en fazla bir macta 2 çürügü idare eder. niye çürük olsun ki
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Şenol Güneş'ten Pepe itirafı
Toplam 2
Yorum
arsen l. Gülmeyen suratı altında dürüst sevecen bir insanlık yatıyor.Bağırıp çağırdığına bakmayın.Boş lafları sevmez kompleksi yok.Tam BJK ye göre.
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 6
Yorum
doğru en buyuk sorun sensin ozan. yetenek yok oyun zekası yok teknik yok ne işe yarar bu adam.parlayacak parlayacak daha bekleyin
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