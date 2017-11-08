Gençlerbirliği'ne Serdar Özkan şoku

Kırmızı-siyahlı kulübün doktoru Gürhan Dönmez, yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 43. dakikasında sakatlanan ve sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan Serdar Özkan'ın çekilen MR sonuçlarında "sol üst adalesinde ikinci derece yırtık" tespit edildiğini belirtti. Dönmez, Serdar'ın tedavisi nedeniyle takımla çalışamayacağını ve bu sürecin 6 haftayı bulabileceğini kaydetti.