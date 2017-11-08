 Gençlerbirliği'ne Serdar Özkan şoku – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Gençlerbirliği'ne şoku

    Gençlerbirliği'ne Serdar Özkan şoku

    Gençlerbirliği'nin Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile yaptığı maçta sakatlanan 'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kırmızı-siyahlı kulübün doktoru Gürhan Dönmez, yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 43. dakikasında sakatlanan ve sarı-kırmızılı taraftarların protestosuna maruz kalan 'ın çekilen MR sonuçlarında "sol üst adalesinde ikinci derece yırtık" tespit edildiğini belirtti. Dönmez, Serdar'ın tedavisi nedeniyle takımla çalışamayacağını ve bu sürecin 6 haftayı bulabileceğini kaydetti.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:59
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