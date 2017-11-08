 Cavcav takıma güveniyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Cavcav takıma güveniyor

    Cavcav takıma güveniyor
    GENÇLERBİRLİĞİ başkanı Murat Cavcav, "Babamın isminin verildiği sezonda sıralamadaki durumumuza en çok ben üzülüyorum. İlk yarının sonunda üst sıralarda yer alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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