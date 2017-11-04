 Bakkal: Çok hata yaptık – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bakkal: Çok hata yaptık

    Bakkal: Çok hata yaptık
    GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Mesut Bakkal, savunmada çok hata yapınca mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kırmızı-siyahlı çalıştırıcı, "Buraya puan için gelmiştik ama olmadı. Galatasaray ligin en fazla gol atan takımı. Öne oynamada lig ikincisi. Topla tempolu koşuda inanılmaz iyiler. İlk golü erken yememiz kötü oldu. Çok hata yaptık. Bu maçı hemen unutup, önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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