Bakkal: Çok hata yaptık

GENÇLERBİRLİĞİ Teknik Direktörü Mesut Bakkal, savunmada çok hata yapınca mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kırmızı-siyahlı çalıştırıcı, "Buraya puan için gelmiştik ama olmadı. Galatasaray ligin en fazla gol atan takımı. Öne oynamada lig ikincisi. Topla tempolu koşuda inanılmaz iyiler. İlk golü erken yememiz kötü oldu. Çok hata yaptık. Bu maçı hemen unutup, önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı.