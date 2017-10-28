Vedat Muriç’ten Serdar’a gol çıkışı

G.BİRLİĞİ'NİN Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Serdar Özkan'la esprili bir atışma yaşadı. Özkan'ın, Beşiktaş ve Akhisar'a attığı gollere dair, "Ne zaman kaleciler kaledeyken atacaksın?" şakasına karşılık, "Golün iyisi kötüsü olmaz, yeter ki top, direklerin arasından geçsin" yanıtını verdi.