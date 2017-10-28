G.Birliği’nde eksikler can sıkıyor

MALATYASPOR'U evinde konuk edecek G.Birliği'nde eksik oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavileri devam eden Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim, sarı-kırmızılılara karşı yok. Başkent temsilcisi, Malatya ile ligde 20 kez puan mücadelesi verdi. Karşılaşmalardan 8'er kez galibiyet ve yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 4 kez de berabere kaldı.