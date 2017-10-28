 G.Birliği’nde eksikler can sıkıyor – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    G.Birliği’nde eksikler can sıkıyor

    G.Birliği’nde eksikler can sıkıyor
    MALATYASPOR'U evinde konuk edecek G.Birliği'nde eksik oyuncuların fazlalığı can sıkıyor. Cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavileri devam eden Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim, sarı-kırmızılılara karşı yok. Başkent temsilcisi, Malatya ile ligde 20 kez puan mücadelesi verdi. Karşılaşmalardan 8'er kez galibiyet ve yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 4 kez de berabere kaldı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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