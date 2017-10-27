Gençlerbirliği, Yeni Malatya'yı ağırlıyor

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavileri devam eden Marko Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

- 34. randevu

Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malayyaspor ile 34. kez karşı karşıya gelecek.

Malatya temsilcisiyle resmi karşılaşmalarda 33 kez mücadele eden kırmızı-siyahlılar, 13 maçta galip gelirken, 11 kez mağlup oldu. Rakipler 9 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken Gençlerbirliği, 33 maçta 53 gol attı, kalesinde ise 41 gol gördü.

Başkent temsilcisi, Malatyaspor ile ligde 20 kez puan mücadelesi verdi. Karşılaşmalardan 8'er kez galibiyet ve yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, ligde rakibiyle 4 kez de berabere kaldı. Gençlerbirliği 20 maçta 38 gol attı ve 33 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği 10 lig maçında ise 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Malatyaspor ile başkentte 2 maçta berabere kalan Gençlerbirliği, taraftarına 24 gol sevinci yaşatırken, 14 gol sonrası meşin yuvarlağı başlama noktasına taşıdı.