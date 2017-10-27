Gençlerbirliği, Yeni Malatya'yı ağırlıyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavileri devam eden Marko Milinkovic, Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 34. randevu
Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malayyaspor ile 34. kez karşı karşıya gelecek.
Malatya temsilcisiyle resmi karşılaşmalarda 33 kez mücadele eden kırmızı-siyahlılar, 13 maçta galip gelirken, 11 kez mağlup oldu. Rakipler 9 maçta sahadan beraberlikle ayrılırken Gençlerbirliği, 33 maçta 53 gol attı, kalesinde ise 41 gol gördü.
Başkent temsilcisi, Malatyaspor ile ligde 20 kez puan mücadelesi verdi. Karşılaşmalardan 8'er kez galibiyet ve yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, ligde rakibiyle 4 kez de berabere kaldı. Gençlerbirliği 20 maçta 38 gol attı ve 33 gol yedi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği 10 lig maçında ise 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
Malatyaspor ile başkentte 2 maçta berabere kalan Gençlerbirliği, taraftarına 24 gol sevinci yaşatırken, 14 gol sonrası meşin yuvarlağı başlama noktasına taşıdı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:15
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 6
Yorum
UA Erman TOROĞLU 7 kişilik ceza ve tahkimde 4 BJK lı var cezalar oy fazlası ile alınıyor diyordu TFF açıklama yapmadığına göre doğruymuş.
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Ozan’a özel görev
Toplam 8
Yorum
fasda senin gibi toptan anlamayan adamlar yüzünden türk futbolunun hali böyle
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 67
Yorum
UA1010 Aynısını fb de yaptı onlara da saha kapatma vermediler ama GALATASARAY yapınca auvauv caner küfretti maicon sevindi sadece aynı şey mi
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