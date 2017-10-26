Gençlerbirliği, Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmanda dün Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen futbolcular, koşuyla idmanı tamamladı. Diğer grup ise 90 dakika süren antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Başkent ekibinin bugünkü antrenmanına tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan katılmazken, Marko Milinkovic takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:25
-
Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
-
Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
-
Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
Gençlerbirliği, Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.