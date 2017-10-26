 Gençlerbirliği, Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Gençlerbirliği, Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmanda dün Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen futbolcular, koşuyla idmanı tamamladı. Diğer grup ise 90 dakika süren antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

    Başkent ekibinin bugünkü antrenmanına tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan katılmazken, Marko Milinkovic takımdan ayrı çalıştı.

    Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:25
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