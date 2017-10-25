 Gençler 3 eksik – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Gençler 3 eksik

    Gençler 3 eksik
    G.BİRLİĞİ, Türkiye Kupası'nda bugün oynayacağı Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan antrenmanda yer almazken Marko Milinkovic takımdan ayrı olarak çalıştı.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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