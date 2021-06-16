Gaziantep şova hazır

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getirdikten sonra transfere hız veren Gaziantep FK, şov yapmaya hazırlanıyor. Güney ekibi, Denizlispor'dan ayrılan Şilili sol kanat Angelo Sagal'la her konuda anlaştı ve imza için geri sayıma geçti. 28 yaşındaki tecrübeli sol açık, geçen sezon 36 maçta, 1 gol, 6 asistle oynadı. Öte yandan Adana Demirspor'la anlaşamayan G.Saraylı eski orta saha Badou Ndiaye, menajerler tarafından kırmızı-siyahlılara önerildi. Transfere sıcak bakan Antep ekibi, önümüzdeki günlerde Senegalli futbolcuyla temas kuracak.