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şova hazır

Teknik direktörlüğe 'u getirdikten sonra transfere hız veren , şov yapmaya hazırlanıyor.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Gaziantep şova hazır
Teknik direktörlüğe 'u getirdikten sonra transfere hız veren , şov yapmaya hazırlanıyor. Güney ekibi, 'dan ayrılan Şilili sol kanat 'la her konuda anlaştı ve imza için geri sayıma geçti. 28 yaşındaki tecrübeli sol açık, geçen sezon 36 maçta, 1 gol, 6 asistle oynadı. Öte yandan 'la anlaşamayan G.Saraylı eski orta saha , menajerler tarafından kırmızı-siyahlılara önerildi. Transfere sıcak bakan ekibi, önümüzdeki günlerde Senegalli futbolcuyla temas kuracak.
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