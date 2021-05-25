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tamam Kevin sırada

G. FK, iç transferde stoper Djilobodji’yle anlastı. Sag açık ’la da söz kesti.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Papy tamam Kevin sırada
Teknik direktörlüge 'u getiren G. FK, yeni sezon planlamasına basladı. Kırmızısiyahlılar, iç transferde Djilobodji ile yeniden anlastı. 'la da söz kesti. 'ın da kontratındaki opsiyonu kullanma kararı aldı. 33 yasındaki Senegalli stoper, Antep'te geçen sezon 38 maçta 2 gol, 1 asist üretti. 33 yasındaki dünyaca ünlü Belçikalı yıldız Mirallas, 31 maçta 7 gol, 6 asistle basarılı bir performans sergiledi. 20 yasındaki genç sol kanat ise 5 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Öte yandan Baskan Mehmet Büyükeksi, bugün görevini Baskan Vekili 'a devredecek.
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