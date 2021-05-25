Papy tamam Kevin sırada

Teknik direktörlüge Erol Bulut'u getiren G.Antep FK, yeni sezon planlamasına basladı. Kırmızısiyahlılar, iç transferde Djilobodji ile yeniden anlastı. Mirallas'la da söz kesti. Mirza Cihan'ın da kontratındaki opsiyonu kullanma kararı aldı. 33 yasındaki Senegalli stoper, Antep'te geçen sezon 38 maçta 2 gol, 1 asist üretti. 33 yasındaki dünyaca ünlü Belçikalı yıldız Mirallas, 31 maçta 7 gol, 6 asistle basarılı bir performans sergiledi. 20 yasındaki genç sol kanat ise 5 maçta oynadı, 1 asist yaptı. Öte yandan Baskan Mehmet Büyükeksi, bugün görevini Baskan Vekili Cevdet Akınal'a devredecek.