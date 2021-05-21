Haberler Gazişehir Gaziantep Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandı!

Son dakika spor haberleri: FK ile 5 yıllık sözleşme imzalandı!

ekiplerinden , alt yapısında yetişen Ukraynalı oyuncu ile anlaşmaya vardı. Gelecek planlaması kapsamında kadroya katılan 19 yaşındaki futbolcuyla 5 senelik sözleşme imzalandı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:26
Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık sözleşme imzalandı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kulübün alt yapısında antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkati çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusu , Kulüp Başkan Vekili , yönetim kurulu üyesi ve Alt Yapı Koordinatörü ile buluştu.

Görüşmede genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cevdet Akınal, gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Genç Milli Takımları'nda da forma giymiş olan genç kardeşimiz ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır alt yapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayacaktır."

Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer de genç futbolcuların takım içerisinde bulunmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

SON DAKİKA