Haberler Gazişehir Gaziantep Erol Bulut Antep'te

Erol Bulut Antep'te

Kırmızı-siyahlı kulüp, sezon ortasında ’den ayrılan 46 yaşındaki hoca ile söz kesti. Antep, Yeni ’dan Tetteh ile prensipte anlaştı

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Erol Bulut Antep'te

Yeni sezon için yeni yapılanmaya gidecek , dün düzenlenen törenle teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak 'yi çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut, başkan vekili ile yöneticiler , Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı. Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

1 YILLIK KİRALIK GELECEK

Kırmızı-siyahlı kulüp ile resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Erol Bulut'un, transfer listesini yönetime sunduğu ve takviye çalışmalarının hemen başladığı öğrenildi. Bulut'un istediği ilk ismin Yeni 'dan Tetteh olduğu dile getirildi. Sparta Prag'dan kiralık olarak Malatya'ya gelen ve mukavelesi sona eren Tetteh ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Çekya kulübüyle de 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağlandı. Gineli futbolcu, geçtiğimiz sezon Malatyaspor formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 5 kez fileleri sarstı.

SON DAKİKA