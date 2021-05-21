Erol Bulut Antep'te

Yeni sezon için yeni yapılanmaya gidecek Gaziantep Futbol Kulübü, dün düzenlenen törenle teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı. Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

1 YILLIK KİRALIK GELECEK

Kırmızı-siyahlı kulüp ile resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Erol Bulut'un, transfer listesini yönetime sunduğu ve takviye çalışmalarının hemen başladığı öğrenildi. Bulut'un istediği ilk ismin Yeni Malatyaspor'dan Tetteh olduğu dile getirildi. Sparta Prag'dan kiralık olarak Malatya'ya gelen ve mukavelesi sona eren Tetteh ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi. Çekya kulübüyle de 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağlandı. Gineli futbolcu, geçtiğimiz sezon Malatyaspor formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 5 kez fileleri sarstı.