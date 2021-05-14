Haberler Gazişehir Gaziantep Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika spor haberi: 'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpte 3 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 17:02
Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

'de bu sezon iyi bir performans sergileyen ve ligin son haftasında 'la karşı karşıya gelecek olan 'da maç öncesinde yapılan corona virüsü testlerinde 3 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

Gaziantep FK kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 42. haftasında oynayacağı A.Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, üç futbolcumuzun daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükselmiştir. Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır" denildi.

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