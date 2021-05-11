Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da beIN connect ve beIN Sports 4'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Morais, Olkowski, Oğuz Ceylan, Jefferson, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Muhammet Demir, Dicko

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Emir Dilaver, Abdullah Durak, Michalak, Tunay Torun, Djokovic, Samudio, Skoda