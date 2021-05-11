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- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:56
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da beIN connect ve beIN Sports 4'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: , Djilobodji, , , , , , , , , Dicko

Çaykur Rizespor: , , , , , Abdullah Durak, Michalak, Tunay Torun, Djokovic, Samudio, Skoda

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