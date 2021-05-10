Gaziantep FK'da corona virüsü şoku! Üç pozitif vaka

Gaziantep FK'da futbolcu, teknik kadro ve personellere Çaykur Rizespor maçı öncesi corona virüs testi yapıldı. Testlerde iki futbolcu ile bir personelin sonucu pozitif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza, Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde iki futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz" ifadelerini kullandı.