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'da corona virüsü şoku! Üç pozitif vaka

ekiplerinden 'da rutin olarak yapılan corona virüs testlerinde iki futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:19
Gaziantep FK'da corona virüsü şoku! Üç pozitif vaka

'da futbolcu, teknik kadro ve personellere maçı öncesi corona virüs testi yapıldı. Testlerde iki futbolcu ile bir personelin sonucu pozitif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza, Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde iki futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz" ifadelerini kullandı.

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