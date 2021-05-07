Tüm puanlara talibiz

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in kalan haftalarında en fazla puanı almak için çaba göstereceklerini söyledi. Sivasspor yenilgisini unuttuklarını hatırlatan Büyükekşi, " Bizler oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan üç maçta en iyi şekilde sonuçlar alarak ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz. Süper Lig'in sona ermesine üç maç ve 10 günlük bir süre kaldı. Önce Kayserispor, ardından Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacağız. İnşallah ligi taraftarımızın gurur duyacağı bir noktada tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.