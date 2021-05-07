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Tüm puanlara talibiz

, maçına odaklandıklarını dile getirdi

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Tüm puanlara talibiz
Başkanı , 'in kalan haftalarında en fazla puanı almak için çaba göstereceklerini söyledi. yenilgisini unuttuklarını hatırlatan Büyükekşi, " Bizler oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan üç maçta en iyi şekilde sonuçlar alarak ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz. Süper Lig'in sona ermesine üç maç ve 10 günlük bir süre kaldı. Önce , ardından ve ile birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacağız. İnşallah ligi taraftarımızın gurur duyacağı bir noktada tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
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