Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI

maçı CANLI

'in 39. haftasında ve karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ilk 5'e girmek ve Avrupa bileti almak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:25
Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay - Ertuğrul Ersoy, Miranda, Toşca - Ołkowski, Mirallas, Rashid, Maxim, Güray - Kenan Özer, Muhammet Demir

Sivasspor: Ali Vural - Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Uğur Çiftçi - Robin - Erdoğan, Fajr, Hakan Arslan, Gradel - Kayode

SON DAKİKA