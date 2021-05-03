Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay - Ertuğrul Ersoy, Miranda, Toşca - Ołkowski, Mirallas, Rashid, Maxim, Güray - Kenan Özer, Muhammet Demir

Sivasspor: Ali Vural - Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Uğur Çiftçi - Robin - Erdoğan, Fajr, Hakan Arslan, Gradel - Kayode