Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Sivasspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay - Ertuğrul Ersoy, Miranda, Toşca - Ołkowski, Mirallas, Rashid, Maxim, Güray - Kenan Özer, Muhammet Demir
Sivasspor: Ali Vural - Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Uğur Çiftçi - Robin - Erdoğan, Fajr, Hakan Arslan, Gradel - Kayode