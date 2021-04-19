Müthiş dönüş

Süper Lig'de Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı, müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Ligde düşmeme mücadelesi veren İstanbul ekibi, maça hızlı başladı. Henüz 20. saniyede Varga'nın vuruşu direkten döndü. Hızını düşürmeyen Paşa, 5'te Thelin'le öne geçti. İsveçli santrfor, Bistrovic'in ortasında savunmadan seken topu ağlarla buluşturdu. 20'de Gaziantep'in Kenan'la kazandığı penaltı VAR'dan döndü. 39'da sağ çaprazdan Mirallas'ın vuruşu savunmadan döndü ve ilk yarı Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle bitti.



GOLLE DÖNDÜ

İkinci yarıya da golle başlayan lacivert-beyazlılar oldu. 58'de Hadergjonaj'ın, Günay'dan dönen vuruşunu Thelin filelere gönderdi ve maçta 2, bu sezonki 8. golünün altına imza attı. Hemen 5 dakika sonrasında Dicko, farkı bire indirdi. 84'te yaklaşık 1 ay sonra sahalara dönen Muhammet, klasını konuşturdu ve takımını ipten aldı. Kalan sürede galibiyet golünü bulamayan Antep, 1 puana razı oldu.



Ligde 2 maçtır kazanamayan Antep, evinde rakiplerine geçit vermiyor. Evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızısiyahlılar, Paşa beraberliğiyle ise 5. sıraya yükselme şansını kullanamadı.



Gaziantep FK antrenörü Rui Mota, ikinci yarıda yaptıkları geri dönüşü kalan 7 maçta sergilemeleri gerektiğini söyledi. Mota, "7 final maçımız var. Bundan sonraki maçları, ikinci yarıdaki gibi oynayıp bunu da karşılaşma geneline yaymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, alt sıralardan kurtulma fırsatını kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti. Çeri, "Özellikle ilk yarıdaki oyun istikrarımızı maçın geneline yaymamız lazım. Üstün taraftık, iki puan bıraktığımız için çok üzgünüz. Önümüzdeki maç bunu telafi edeceğiz" dedi.