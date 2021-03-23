Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan kalan Gaziantep'in başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem ve VAR kararlarını eleştirerek, "Tek isteğimiz adalet" dedi. Hakem hatalarını konuşmaktan sıkıldıklarını belirten Büyükekşi "Oynadığımız karşılaşmaların ardından hakem kararlarıyla ilgili raporlar alıyoruz. Şu ana kadar taraftarlarımızın da zihninde çok net canlanacak kararlarla karşılaştık. Bu kararlar neticesinde tam 12 puanımız alındı. Eğer bu hatalar olmasa şu an 47 puan değil 59 puanda, altıncı sırada değil üçüncü sırada olacaktık" diye konuştu.