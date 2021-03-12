Buz çok iddialı

Malatya'yı Süper Lig'e taşıyan İrfan Buz, sarı-kırmızılılardaki 2. döneminde zor bir süreçle karşı karşıya. Buz, 9 maçtır galibiyete hasret kalan takımıyla ilk idmanına çıktı. G.Antep maçıyla birlikte Y.Malatya'yı bu girdaptan kurtarmaya söz veren tecrübeli çalıştırıcı, "Çalışarak, bu kadronun farklı yerde olması gerektiğini göstereceğiz. Bazı şeyler inanıyoruz demekle olmuyor. Bu inancı da doğru dokunuşlarla doldurmak gerek. G.Antep maçını kazanıp özgüven kaybını geri aldıktan sonra önümüze bakacağız. Bu kadar sevginin karşılığını ekibimle birlikte vermek istiyorum" diye camiaya umut dağıttı.