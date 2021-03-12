Haberler Gazişehir Gaziantep Buz çok iddialı

Buz çok iddialı

, “Çalışarak, bu kadronun farklı yerde olması gerektiğini göstereceğiz. G.Antep maçını kazanıp özgüven kaybını geri aldıktan sonra bakacağız” dedi

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:01 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Buz çok iddialı
Malatya'yı 'e taşıyan , sarı-kırmızılılardaki 2. döneminde zor bir süreçle karşı karşıya. Buz, 9 maçtır galibiyete hasret kalan takımıyla ilk idmanına çıktı. G.Antep maçıyla birlikte Y.Malatya'yı bu girdaptan kurtarmaya söz veren tecrübeli çalıştırıcı, "Çalışarak, bu kadronun farklı yerde olması gerektiğini göstereceğiz. Bazı şeyler inanıyoruz demekle olmuyor. Bu inancı da doğru dokunuşlarla doldurmak gerek. G.Antep maçını kazanıp özgüven kaybını geri aldıktan sonra önümüze bakacağız. Bu kadar sevginin karşılığını ekibimle birlikte vermek istiyorum" diye camiaya umut dağıttı.
SON DAKİKA