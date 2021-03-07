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FK deplasmanda galibiyete hasret

'in 29. haftasında konuk olduğu 'a 2-1 kaybeden 'in deplasmanda kazanamama serisi 7 maça yükseldi. Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:40
Gaziantep FK deplasmanda galibiyete hasret

Lige iyi bir başlangıç yaparak üst sıralarda kendisine yer bulsa da son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla orta sıralara gerileyen temsilcisi, deplasmanda taraftarını üzmeyi sürdürdü.

Dış sahada son olarak ligin 14. haftasında 'yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı.

Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, a 2-1, 'a 3-0, 'e 2-0, 'a 1-0 yenildi. 'la 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, son olarak da 'a 2-1 kaybetti.

Sezonun geride kalan 29 haftasında 43 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

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