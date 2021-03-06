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Son dakika spor haberi: 'dan imalı paylaşım! maçında...

Son dakika spor haberi... 'in 29. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Gaziantep FK, kalesinde gördüğü ilk gol sonrası imalı bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 20:45 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 20:56
Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'dan imalı paylaşım! Beşiktaş maçında...

'in 29. haftasında zorlu rakibi 'a konuk olan karşılaşmanın 15. dakikasında 'ın kaydettiği golle 1-0 geriye düşmüştü.

Golün ardından Gaziantep FK'lı futbolcular karşılaşmanın hakemi 'a gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunurken, golü geçerli saydı ve yapılan santrayla oyun tekrar hareketlendi.

Gaziantep FK ilk devrenin tamamlanmasıyla sosyal medyadan imalı bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...

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