Maxim’den gözdağı!

Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep FK, İstanbul'a iddialı geldi. Kırmızı-siyahlıların Rumen 10 numarası Maxim, şampiyonluğu kovalayan güçlü rakiplerini yenebileceklerini iddia etti. Maxim, "G.Birliği karşısında 10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bize özgüven kazandırdı. Bu özgüven, önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. İstanbul'a gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Ligde 26 maçta 11 golle takımının en skorer ismi olan ancak 29 Ocak'taki G.Saray maçından beri 6 maçtır gol atamayan, sadece 1 asist yapan Maxim, performansıyla ilgili olarak ise, "Hep skora katkıda bulunmak istiyorum ama bu bir takım oyunu. Çalıştıkça yeniden skora katkıda bulunmaya çalışacağım. Bunu ben de çok istiyorum" ifadelerini kullandı.