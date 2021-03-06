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Maxim’den gözdağı!

’in Rumen 10 numarası, “G.Birliği galibiyetiyle özgüven kazandık. ’ı yenebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 23:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Maxim’den gözdağı!

'a konuk olacak , 'a iddialı geldi. Kırmızı-siyahlıların Rumen 10 numarası Maxim, şampiyonluğu kovalayan güçlü rakiplerini yenebileceklerini iddia etti. Maxim, "G.Birliği karşısında 10 kişi kalmamıza rağmen maçı çevirmiş olmamız bize özgüven kazandırdı. Bu özgüven, önümüzdeki maçlara da yansıyacaktır. İstanbul'a gidip 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Ligde 26 maçta 11 golle takımının en skorer ismi olan ancak 29 Ocak'taki maçından beri 6 maçtır gol atamayan, sadece 1 asist yapan Maxim, performansıyla ilgili olarak ise, "Hep skora katkıda bulunmak istiyorum ama bu bir takım oyunu. Çalıştıkça yeniden skora katkıda bulunmaya çalışacağım. Bunu ben de çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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