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10 numara Antep

G.Antep FK, 30 dakika 10 kişi oynadığı maçta G.Birliği’ni ve ile devirdi. ’in galibiyet hasreti de 10 maça çıktı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:39 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
10 numara Antep

'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında , düşme hattında yer alan 'ni ağırladı. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı... Mücadeleye hızlı başlayan Gençlerbirliği 17. dakikada 'nın golüyle öne geçti. 'in beraberlik çabaları sonuç vermeyince devre misafir ekibin üstünlüğü ile bitti. 58'de 'ın kırmızı kart görüp Gaziantep'i 10 kişi bırakmasının ardından 59'da ev sahibi takım durumu 1-1'e getirdi. Golden sonra baskısını artıran Gaziantep FK, 3 puanı getiren golü ise 79. dakikada ile buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi takım ligde 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Gençlerbirliği'nin kötü gidişi ise devam etti. Kırmızı-siyahlı takımın galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Gençlerbirliği bu süreçte 8 maçını kaybedip 2'sinde ise berabere kaldı. Ligde gelecek hafta Gaziantep deplasmanda ile karşılaşacak. ise 'i ağırlayacak.

JEFFERSON'A HEDİYE OLSUN
G.Antep FK hocası , 3 puanı sakatlanmasına rağmen maçtan çıkmak istemeyen Jefferson'a armağan ettiğini söyleyerek, "Tüm oyuncular savaştı ama Jefferson bir farklıydı" dedi.

G.BİRLİĞİ'Nİ EVİNE ELİ BOŞ YOLLADI
Gençlerbirliği Teknik Direktörü ise "Bir hata yaptık ve bedelini ödedik" diye konuştu. Altıparmak "İki tane net pozisyon kaçırdık. 2. golden sonra takımımızın modu düştü. Oyuncularım kazanma adına her şeyi yaptı. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

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