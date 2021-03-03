10 numara Antep

Süper Lig'de 28. haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK, düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ev sahibi ekip geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı... Mücadeleye hızlı başlayan Gençlerbirliği 17. dakikada Sandro Lima'nın golüyle öne geçti. Gaziantep'in beraberlik çabaları sonuç vermeyince devre misafir ekibin üstünlüğü ile bitti. 58'de Mirallas'ın kırmızı kart görüp Gaziantep'i 10 kişi bırakmasının ardından 59'da ev sahibi takım durumu 1-1'e getirdi. Golden sonra baskısını artıran Gaziantep FK, 3 puanı getiren golü ise 79. dakikada Jefferson ile buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi takım ligde 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Gençlerbirliği'nin kötü gidişi ise devam etti. Kırmızı-siyahlı takımın galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Gençlerbirliği bu süreçte 8 maçını kaybedip 2'sinde ise berabere kaldı. Ligde gelecek hafta Gaziantep deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gençler ise Başakşehir'i ağırlayacak.



JEFFERSON'A HEDİYE OLSUN

G.Antep FK hocası Ricardo Sa Pinto, 3 puanı sakatlanmasına rağmen maçtan çıkmak istemeyen Jefferson'a armağan ettiğini söyleyerek, "Tüm oyuncular savaştı ama Jefferson bir farklıydı" dedi.



G.BİRLİĞİ'Nİ EVİNE ELİ BOŞ YOLLADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise "Bir hata yaptık ve bedelini ödedik" diye konuştu. Altıparmak "İki tane net pozisyon kaçırdık. 2. golden sonra takımımızın modu düştü. Oyuncularım kazanma adına her şeyi yaptı. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.