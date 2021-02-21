Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

0-0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ligin iki orta sıra takımının maçında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 18:07
Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 'in 26. haftasında ile Fraport TAV , 'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, 26 Şubat Cuma günü saat 16.00'da 'a konuk olacak. Fraport TAV Antalyaspor ise 27 Şubat Cumartesi günü aynı saatte 'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada savunmanın arkasına atılan topa sahip olan konuk ekipte 'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutu kurtardı.

45'inci dakikada sağ kanattan 'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

63'üncü dakikada ceza sahası içerisinde 'in yüksekten attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan 'in çektiği şut üstten auta çıktı.

65'inci dakikada konuk ekip kalecisi Boffin'in hatalı pasında topu alan 'ın çektiği şutu son anda çizgiden çıkardı.

İki takım da golü bulamayınca mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

SON DAKİKA