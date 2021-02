Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Fraport TAV Antalyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 7. sırada yer aldı. Bu sezonki 12. beraberliğini alan Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, 26 Şubat Cuma günü saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Fraport TAV Antalyaspor ise 27 Şubat Cumartesi günü aynı saatte Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada savunmanın arkasına atılan topa sahip olan konuk ekipte Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutu kaleci Günay kurtardı.



45'inci dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



63'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Maxim'in yüksekten attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in çektiği şut üstten auta çıktı.



65'inci dakikada konuk ekip kalecisi Boffin'in hatalı pasında topu alan Mirallas'ın çektiği şutu Veysel Sarı son anda çizgiden çıkardı.



İki takım da golü bulamayınca mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.