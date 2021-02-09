Antep havası

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. 27. dakikada sol çaprazda Kenan'ın röveşatasında top üstten auta çıktı. 30'da Ndiaye, kaleci Günay'ı geçerek topu ağlara yolladı. Fakat VAR'dan yapılan kontrolde ofsayt kararı çıktı ve devre golsüz sona erdi.



MIRALLAS BİTİRDİ

54'te Djilobodji, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 65'te Halil topu filelere gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. 76'da Muhammet'in direkten dönen topunu tamamlayan Mirallas ağları sarstı: 2-0. 90+7'de Ndiaye'nin golü bir kez daha ofsayta takıldı. Ligde dört maç sonra kazanan Gaziantep, puanını 35'e yükseltti.



TAM 3 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe'nin, dün 3 golü VAR'a takıldı. 30. dakikada Ndiaye'nin ağları sarstığı pozisyonda VAR incelemesiyle ofsayt kararı verildi. 65'te Halil'in nefis golünde hakem Volkan Bayarslan, kaleci Günay'ın görüş açısı kapandığı gerekçesiyle ofsayt kararı verdi. 90+7'de ise yine Ndiaye'nin golü ofsayta takıldı.



PINTO: GALİBİYETİ HAK ETTİK

İlk galibiyetini alan Gaziantep teknik direktörü Sa Pinto, "Bütün pay oyuncuların. Bizim için önemli olan kazanmaktı. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Daha önceki maçlarda da kazanmayı hak etmiştik. Ama bugüne denk geldi. Umarım bu galibiyet, serimizin başlangıcı olur. Trabzon deplasmanına kazanmak için gideceğiz" dedi.