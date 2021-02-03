Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto: Rakibin bizden iyi oynadığını düşünmüyorum

Teknik Direktörü : Rakibin bizden iyi oynadığını düşünmüyorum

'in 23. haftasında deplasmanda 'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , "Bizim eksikliğimiz son vuruşları yapıp golleri atmaktı. Geçen hafta da maçında aynısı olmuştu. İyi oynadık, rakibin bizden iyi oynadığını düşünmüyorum" dedi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 19:04
Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto: Rakibin bizden iyi oynadığını düşünmüyorum

'in 23. haftasında deplasmanda 'e 2-0 yenilen 'in teknik direktörü , hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Her zaman oynadığımız 3-5-2 sistemiyle oynadık. Bir şey değiştirmedik. Takımın iyi şeyler yaptığını gördüm. Fırsatlar yakaladık ama gol atamadık." dedi.

Fatih Karagümrük'ün kendilerinden iyi oynamadığını belirten Portekizli teknik adam, "İlk yarının sonunda 'yu kaybettik. de iki maçtır yok. Ofansif olarak bize çok yardımcı olan oyuncular bunlar. de sakatlıktan yeni döndü ve diğerleri gibi oyun temposunu yakalayamadı. Bizim eksikliğimiz son vuruşları yapıp golleri atmaktı. Geçen hafta da maçında aynısı olmuştu. İyi oynadık, rakibin bizden iyi oynadığını düşünmüyorum. Onlar da bizim gibi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Sa Pinto, "Bizim ortalara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rakip şanslıydı bu anlamda. İlk golde top bize çarpıp arkaya doğru gitti ve golü attılar. İkinci golde de orta kesmek istediler ve kaleye gitti, gol oldu. Bu tarz pozisyonları kontrol altına alabilirsek defansif anlamda çok daha iyi olacağız. Bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

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