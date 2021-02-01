Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 1 personel corona virüsüne yakalandı

'da 2 futbolcu ve 1 personel corona virüsüne yakalandı

; futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:19 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:20
Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 1 personel corona virüsüne yakalandı

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımıza, 'in 23'üncü haftasında oynayacağı maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhisi konulan kişi sayısı dörde yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

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