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FK 'u kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayları

ekiplerinden FK'dan savunma hattına takviye geldi. Kırmızı siyahlılar, takımı ’da forma giyen 'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 12:31
Gaziantep FK Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayları

altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terletmesinin ardından 2019/20 sezonu transfer döneminde ekiplerinden 'a transfer olan Milli oyuncu , yeniden 'e döndü. 23 yaşındaki stoper, Futbol Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralandı.

Gaziantep'e gelerek sağlık kontrollerinden geçen genç stoper, bu akşam oynanacak olan - mücadelesini tribünden takip edecek.

kariyerinde AC Le Havre ile 35 maça çıkan milli oyuncu, kulüp tarafından gerçekleştirilen taraftar oylamasında da, ilk yarının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.

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