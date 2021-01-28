Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi corona virüsü şoku!

'da maçı öncesi corona virüsü şoku!

, Süper Lig'de maçı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte detaylar...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:32
Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi corona virüsü şoku!

Süper Lig'in 22. haftasında yarın 'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 testleri uygulandı.

Kovid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA