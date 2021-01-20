Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK'da Pinto'dan mücadele vurgusu!

'da Pinto'dan mücadele vurgusu!

ekiplerinden , Rumen teknik adam ile yolları ayırmıştı. Kırmızı-siyahlılar bu görev için ile anlaştı. Portekizli teknik adam imzanın ardından mücadele vurgusunda bulundu.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:32
Gaziantep FK'da Pinto'dan mücadele vurgusu!

'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör , kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla devam ettireceklerini bildirdi.

Pinto, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'ye liderlik edecek olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

48 yaşındaki teknik direktör, açıklamasında, "Kulübün büyümesini ve başarısını hırslı bir ruhla, her zaman savaşmaya ve kazanmaya hazır şekilde sürdürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA