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Luyindama'nın eski hocası ile büyük ölçüde anlaştı

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yollarını ayıran 'nün, Galatasaraylı Luyindama'nın eski hocası ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:45
Gaziantep FK Luyindama'nın eski hocası Ricardo Sa Pinto ile büyük ölçüde anlaştı

Geçtiğimiz hafta takımın başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayıran 'nde yeni hoca arayışları hız kazandı. Takımı tecrübeli ve başarıya aç bir teknik adama emanet etmek isteyen yönetimi, yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü yeni hoca arayışlarından son aşamaya geldi.

Son birkaç gündür yerli ve yabancı pek çok hoca ile görüşen Gaziantep ekibi, Portekizli 48 yaşındaki teknik direktör Ricardo Manuel Andrade Silva Sa Pinto () ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Portekizli hoca ile son görüşmelerini yapan kırmızı-siyahlı ekip, görüşmelerden olumsuz bir durum çıkmaması halinde 48 yaşındaki teknik adamla bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAYLI LUYINDAMA'NIN HOCALIĞINI YAPTI

Son olarak Brezilya'nın takımını çalıştıran Portekizli Ricardo Sa Pinto, daha önce Portekiz'in ile , 'nın , Polonya'nın , Sırbistan'ın gibi takımlarını çalıştırdı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Luyindama'lı Standard Liege ile Belçika Kupası'nı kazanarak yaşadı.


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