İnatçı Gaziantep

Sezonun flaş ekibi Gaziantep FK, son iki maçını kazanıp çıkışa geçen Kayserispor'u konuk etti. Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a yenilen kırmızısiyahlılar, Kayseri'yi 2-1 mağlup ederek ligdeki iyi gidişatını sürdürdü. 31. dakikada Mirallas'ın sağdan ortasına Kvrzic ters vuruş yaptı, Antep 1-0 öne geçti.



HAKEM VAR'A GİTTİ

Maçın 61. dakikasında Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Avramovski'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kolovetsios kafayla fileleri havalandırdı: 1-1. 77. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Sağdan Oğuz ceza sahasına girdi, Kanga yerden müdahale yaptı. Hakem önce korneri gösterdi. Sonra VAR'a gidip penaltıyı çaldı. Maxim galibiyeti getirdi.



Sumudica'nın ayrılmasıyla Gaziantep takımının başında maça çıkan Erdal Güneş, kendisine güvendiğini söyledi. İyi bir oyuncu grubuyla çalıştığını dile getiren Güneş, "Takımımız çok kaliteli futbolculardan kurulu. Bu oyunculara güveniyorum, kendime de güveniyorum. Kulübün politikası ne olur bilmiyorum. Görevimin başındayım" dedi.



Kayserispor' un yeni hocası Dan Petrescu ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Petrescu, "Şanssız bir gol yedik. Skor 1-1'iken topumuz direkten döndü. Maçı kazanabilirdik Yenilgiyi hak etmedik" dedi. Petrescu yeni transferlerin olacağını müjdelerken, sistem değişikliği için antrenmanlara başlayacaklarını da sözlerine ekledi.



Gaziantep'te Erdal Güneş ilk kez takımın başına çıkıp galibiyet aldı. Kayseri'de ise Dan Petrescu ilk maçını kaybetti.



Gaziantepli Maxim, bu sezon Süper Lig'de üst üste altıncı toplamda 10. golünü kaydetmeyi başardı.