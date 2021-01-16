Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Kayserispor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan
Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Aziz, M. Fernandes, Avramovski, Kvrzic, Pedro Henrique, Lennon, Kanga
.