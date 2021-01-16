Haberler Gazişehir Gaziantep Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

- Kayserispor | CANLI

'in 19. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:59
Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek.


GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: , Oğuz, Djilobodji, Tosça, , , , Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, , . Fernandes, , , , ,

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