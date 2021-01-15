Haberler Gazişehir Gaziantep Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu! Pato oynamak istediği takımı açıkladı

Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu! Pato oynamak istediği takımı açıkladı

Son dakika transfer haberleri... Bir süre önce adı takımlarından ile anılan Brezilyalı forvet , oynamak istediği takımı açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 13:52
Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu! Pato oynamak istediği takımı açıkladı

ekiplerinden 'nın transfer gündemindeki , geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, oynamak istediği takımı da söyledi.

İtalyan basınından 'a konuşan Brezilyalı golcü, "'da benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. 'a tekrar dönmek rüya gibi olurdu. Ibrahimovic'le birlikte oynayabiliriz. İyi bir takım olurduk" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki golcü Alexandre Pato, 'dan ayrıldığından beri kulüpsüz... Kariyerinde , Milan, , ve gibi takımlarda forma giyen yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 27 karşılaşmada görev alırken 10 gol kaydetti.

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