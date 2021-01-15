Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu! Pato oynamak istediği takımı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın transfer gündemindeki Alexandre Pato, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, oynamak istediği takımı da söyledi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Brezilyalı golcü, "İtalya'da benimle ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Milan'a tekrar dönmek rüya gibi olurdu. Ibrahimovic'le birlikte oynayabiliriz. İyi bir takım olurduk" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki golcü Alexandre Pato, Sao Paulo'dan ayrıldığından beri kulüpsüz... Kariyerinde Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea ve Villarreal gibi takımlarda forma giyen yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 27 karşılaşmada görev alırken 10 gol kaydetti.