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Transfer haberi: FK'dan bombası!

'de 15 maçtır bileği bükülmeyen ve şampiyonluk yarışına dahil olan FK, bu iddiasını sürdürmek adına kadrosunu takviye etmek için de kolları sıvadı. ’nun sakatlığıyla alternatifsiz kalan , dünyaca ünlü forvet ile temas kurdu.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Transfer haberi: Gaziantep FK'dan Alexandre Pato bombası!

Kırmızı- siyahlılar, forvetteki önemli isimlerinden 'nun sakatlığı sonrasında bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı. temsilcisinin, son olarak 'da 'da oynayan 'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Bonservisi elindeki Pato'ya Teknik Direktör 'nın da onay verdiği bildirildi.

BÜYÜKLER'E NASİP OLMAMIŞTI
Bir dönem 4 Büyüklerin transfer iddialarında sık sık adı geçen 31 yaşındaki sambacı, ve gibi 'nın dev kulüplerinde oynadı. Sao Paulo'dan ağustos ayında ayrılan tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti. Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 13 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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