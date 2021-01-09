Son dakika: Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas'da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.

Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica'yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."