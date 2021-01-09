Haberler Gazişehir Gaziantep Son dakika: Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması!

Son dakika: 'dan Marius açıklaması!

Son dakika... 'nın başarılı çalıştırıcısı Marius 'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı son günlerde tartışma konusu olmuştu. FK'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:38 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:58
Son dakika: Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

" Başkanımız önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın 'da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius 'nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.

Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica'yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

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